Bancomat, la truffa: i soldi non escono ma spariscono dal conto, come difendersi

Occhio al "cash trapping", l'ultima truffa al bancomat. Di recente, a Roma, un 49enne è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. Il motivo? L'uomo è stato fermato dopo aver applicato una placca metallica all'erogatore di uno sportello bancomat. Lo scopo era quello di bloccare 50 euro appena prelevati da un cliente dell'istituto di credito. Insomma, proprio il "cash trapping". Una nuova truffa che sta colpendo sempre più persone che prelevano al bancomat.

Agenzia delle Entrate, stop ai contanti: come si pagherà, cambia tutto Pagamenti e rimborsi solo con bancomat, carta di credito o di debito. Addio al contante e agli assegni presso gli uffici...

Come funziona? Semplice: il sistema consiste nell’inserimento di un dispositivo artificiale – solitamente un'apposita linguetta o una barra adesiva – che trattiene fisicamente le banconote durante l’erogazione, impedendo di fatto all’utente di prelevarle. Chi effettua l'operazione è indotto a credere che lo sportello ATM abbia subìto un malfunzionamento tecnico temporaneo e si allontana. A quel punto, chi ha manomesso il bancomat torna sul posto poco dopo per recuperare i soldi rimasti incastrati nella fessura.

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