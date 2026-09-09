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Firenze, rinchiude 18enne in rosticceria: l'orrore di una pakistano

mercoledì 9 settembre 2026
Firenze, rinchiude 18enne in rosticceria: l'orrore di una pakistano

1' di lettura

Un'altra storia di violenza e abusi, in questo caso da Firenze. Secondo quanto si apprende, un pakistano avrebbe rinchiuso una studentessa 18enne, degli Stati Uniti, all'interno della sua rosticceria. Dunque avrebbe tentato di abusare di lei.

L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra martedì e mercoledì, nel centro storico del capoluogo toscano. La giovane, dopo aver trascorso la serata con un'amica in un pub nella zona di Santa Croce, era entrata in un locale nei pressi di borgo Pinti per acquistare un panino. Prima, però, aveva chiesto di poter utilizzare il bagno.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo averle indicato dove andare, il titolare avrebbe chiuso a chiave la porta d'ingresso. A quel punto si sarebbe avvicinato alla ragazza e avrebbe iniziato a palpeggiarla, arrivando anche a strapparle gli slip.

La 18enne avrebbe reagito con decisione: dopo essersi divincolata, avrebbe colpito l'uomo con uno schiaffo e tentato di raggiungere l'uscita. Poi avrebbe attirato l'attenzione di chi si trovava all'esterno battendo le mani contro la vetrina e ricorrendo al "signal for help", il gesto internazionale utilizzato per chiedere soccorso.

Un passante avrebbe compreso il messaggio e chiamato il 112. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato il 31enne pakistano. Per l'uomo è scattato l'arresto con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale.

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