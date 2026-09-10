Meteo-choc: donna morta annegata in aula, crolla l'aula-bunker a Milano

Allerta meteo oggi in Italia. Il forte maltempo, con piogge intense e vento forte, ha già provocato una vittima. Una donna è morta a Latisana, in provincia di Udine, annegando nella propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata al 112, si è lanciato in acqua per estrarla dalla macchina. Purtroppo, però, per lei non c'è stato nulla da fare. Mentre il militare è stato ricoverato in ospedale in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco con numerosi equipaggi.

Grandi disagi, temporali, grandini e allagamenti anche in Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Liguria, Marche e Lombardia. In Friuli, per esempio, la circolazione ferroviaria è fortemente perturbata. Nel pesarese, invece, si sono registrate delle vere e proprie bombe d'acqua, con tanto di frane, strade allagate e alberi sradicati. Piogge e forti raffiche di vento, poi, si sono abbattute anche sulle province di Ancona e Macerata. Nubifragio nel Livornese, in particolare a Cecina, e oltre 63mila fulmini su tutta la Toscana.