Meteo-choc: donna morta annegata in aula, crolla l'aula-bunker a Milano

Allerta meteo oggi in Italia. Il forte maltempo, con piogge intense e vento forte, ha già provocato una vittima. Una donna è morta a Latisana, in provincia di Udine, annegando nella propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata al 112, si è lanciato in acqua per estrarla dalla macchina. Purtroppo, però, per lei non c'è stato nulla da fare. Mentre il militare è stato ricoverato in ospedale in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco con numerosi equipaggi.
Grandi disagi, temporali, grandini e allagamenti anche in Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Liguria, Marche e Lombardia. In Friuli, per esempio, la circolazione ferroviaria è fortemente perturbata. Nel pesarese, invece, si sono registrate delle vere e proprie bombe d'acqua, con tanto di frane, strade allagate e alberi sradicati. Piogge e forti raffiche di vento, poi, si sono abbattute anche sulle province di Ancona e Macerata. Nubifragio nel Livornese, in particolare a Cecina, e oltre 63mila fulmini su tutta la Toscana.
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Una frana nella notte, inoltre, ha reso necessaria l'evacuazione di 45 persone in Valtellina In Val Masino, in provincia di Sondrio. A distaccarsi la storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio, che ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Nella Bergamasca, invece, due auto si sono ribaltate a causa delle fitte piogge, ma per fortuna non si è registrato nessun ferito grave. A Milano, intanto, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, quella di fronte al carcere di San Vittore, e quindi è saltato il processo Hydra sulla 'mafia a tre teste' in Lombardia.