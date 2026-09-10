Roma, rissa all'Esquilino tra immigrati: il dramma di un passante

Prima la lite, poi l'aggressione che degenera in rissa. E' successo nel Giardino Nicola Calipari, all'Esquilino, a Roma dove un 31enne di nazionalità bengalese è stato soccorso dalla Polizia locale con evidenti lesioni al volto. Due uomini sono stati fermati dagli agenti: un 40enne tunisino è finito in carcere, mentre un coetaneo marocchino è stato denunciato per la violazione della normativa sull'immigrazione. L'intervento è scattato nella tarda mattinata di ieri, in piazza Vittorio Emanuele II, nell'ambito dei servizi di controllo predisposti dalla Polizia Locale nell'area dell'Esquilino.

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A raggiungere il Giardino Calipari, dopo una segnalazione di rissa, è stata una pattuglia del II Gruppo Sapienza, con il supporto del personale del Gssu, il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana impegnato nelle attività di controllo e contrasto al degrado urbano. Gli agenti hanno trovato il 31enne con evidenti ferite al volto. L'uomo ha raccontato di essere stato coinvolto suo malgrado nella colluttazione tra due persone e di essere stato a sua volta aggredito. Dopo aver prestato i primi soccorsi, gli agenti hanno richiesto l'intervento del personale sanitario. Il 31enne è stato quindi accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

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Nel frattempo, i due uomini indicati come protagonisti della lite sono stati fermati e accompagnati negli uffici del Gruppo di via Macedonia per le procedure di identificazione e gli ulteriori accertamenti. I controlli hanno permesso di accertare che uno dei due, il 40enne tunisino, era destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare con ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma. L'uomo è stato quindi arrestato e, al termine degli adempimenti di rito, accompagnato nella Casa circondariale di Regina Coeli.

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