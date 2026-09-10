Roma, straniero fuori controllo ferma il traffico e danneggia auto e motorini: per lui finisce male

Prima ha tentato di danneggiare un motorino, poi ha bloccato il traffico rimanendo in mezzo alla strada e infine ha preso a calci e pugni le macchine ferme davanti a lui. Uno straniero, in evidente stato di alterazione, ha scatenato il caos, ieri sera, 9 settembre, in piazza Ragusa a Roma.

Per lui la serata non è finita bene. Un ragazzo alla guida di una delle macchine prese di mira è infatti sceso dal veicolo con l'intenzione di picchiarlo. Lo straniero, dopo aver incassato qualche pugno, è stato salvato da alcuni passanti, i quali hanno evitato che l'automobilista infierisse su di lui. Sul posto è poi intervenuta la polizia che ha immobilizzato l'aggressore e lo ha trasportato in un reparto psichiatrico.

Il video dell'accaduto, realizzato da una palazzina che si affaccia sull'incrocio in cui si è verificato l'episodio, è stato pubblicato da Il Messaggero e ripubblicato sulla pagina Facebook di Welcome to favelas. È proprio sotto il post della celebre pagina fondata da Massimiliano Zossolo che alcuni utenti hanno espresso tutta la loro rabbia per l'ennesimo episodio di degrado nella capitale: "Ne ha prese poche, visto che poi ha continuato”, “Le persone sono esasperate, anche perché, se pure la polizia li porta via, un bravo giudice li farà uscire... così non andiamo da nessuna parte”. “Boldrini portateli a casa tua questi incivili , ci siamo stufati!”.