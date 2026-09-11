Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Manifesto, sconcertante refuso nel titolo di apertura: oh mamma mia...

venerdì 11 settembre 2026
Manifesto, sconcertante refuso nel titolo di apertura: oh mamma mia...

1' di lettura

Uno sfondone, clamoroso, in prima pagina su il manifesto, il quotidiano comunista. Uno sfondone che risale allo scorso 4 settembre e che ora viene rilanciato da Dagospia, nella consueta rubrica di Stefano Lorenzetto, "Le pulci ai giornali".

Dunque, veniamo allo sfondone. Prima pagina e titolo di apertura dedicate a Vladimir Putin. Ma veniamo al titolo: "Chiacchere da zar", insomma manca la "i". Mica male, come refuso. E sempre Dagospia, commentando la vicenda, tira in ballo la recente e vergognosa sparata di Stefano Bonaccini, il quale ha sostenuto che "chi vota destra è ignorante". Dago nota: "Sarà, ma il manifesto nella testata reca scritto quotidiano comunista".

tag
il manifesto

I compagni insistono Askatasuna, lo sconcertante titolo del "manifesto" sul poliziotto preso a martellate

Definitivi FdI contro il manifesto: "La dignità della nazione", comunisti spianati

Il colmo per la piddina Elly Schlein smentita pure dal "manifesto". E FdI la irride: "Ogni volta che parla..."

ti potrebbero interessare

Quella subalternità vaticana al mondo laicista

Quella subalternità vaticana al mondo laicista

Antonio Socci
Prato, filma il bivacco degli immigrati? Per il prete finisce male: la reazione è violentissima

Prato, filma il bivacco degli immigrati? Per il prete finisce male: la reazione è violentissima

La campanella

La campanella

Lucia Esposito
Venezia, schiva pedone in moto e bestemmia: stangato dai vigili, l'importo della multa

Venezia, schiva pedone in moto e bestemmia: stangato dai vigili, l'importo della multa

Redazione