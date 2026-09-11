Manifesto, sconcertante refuso nel titolo di apertura: oh mamma mia...

Uno sfondone, clamoroso, in prima pagina su il manifesto, il quotidiano comunista. Uno sfondone che risale allo scorso 4 settembre e che ora viene rilanciato da Dagospia, nella consueta rubrica di Stefano Lorenzetto, "Le pulci ai giornali".

Dunque, veniamo allo sfondone. Prima pagina e titolo di apertura dedicate a Vladimir Putin. Ma veniamo al titolo: "Chiacchere da zar", insomma manca la "i". Mica male, come refuso. E sempre Dagospia, commentando la vicenda, tira in ballo la recente e vergognosa sparata di Stefano Bonaccini, il quale ha sostenuto che "chi vota destra è ignorante". Dago nota: "Sarà, ma il manifesto nella testata reca scritto quotidiano comunista".