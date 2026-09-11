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Prato, filma il bivacco degli immigrati? Per il prete finisce male: la reazione è violentissima

venerdì 11 settembre 2026
Prato, filma il bivacco degli immigrati? Per il prete finisce male: la reazione è violentissima

1' di lettura

Momenti di tensione nella serata del 9 settembre all’esterno della chiesa di Santa Maria del Soccorso a Prato, dove il vice parroco, don Giorgio, sarebbe stato minacciato e aggredito mentre documentava con il proprio smartphone la situazione nell’area antistante la parrocchia.

Secondo quanto riferito nella denuncia e reso noto dalla Diocesi di Prato, il sacerdote stava riprendendo le condizioni degli spazi esterni, dove da tempo vengono segnalati episodi di bivacco e degrado legati alla presenza abituale di alcuni stranieri. Durante la registrazione, alcuni uomini lo avrebbero avvicinato intimandogli di interrompere le riprese. Stando al racconto del sacerdote, sarebbero state rivolte nei suoi confronti anche minacce di morte. Poco dopo, uno degli aggressori lo avrebbe colpito a una gamba utilizzando una sedia.

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La Diocesi ha definito l’episodio "increscioso e grave", precisando che il gruppo che abitualmente frequenta la zona è generalmente tranquillo, ma che nella serata dell’aggressione sarebbero comparsi alcuni individui particolarmente aggressivi. Il vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, ha espresso forte preoccupazione, ribadendo che l’accoglienza non può prescindere dal rispetto delle regole, della convivenza civile e della sicurezza. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri. Nell’area sono inoltre presenti telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.

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