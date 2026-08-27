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"Tu vuoi morire stasera": chi è lo straniero che terrorizza Prato

giovedì 27 agosto 2026
"Tu vuoi morire stasera": chi è lo straniero che terrorizza Prato

1' di lettura

Nella tarda serata di domenica, mentre due turisti francesi venivano rapinati davanti all’Art Hotel Museo di viale della Repubblica, un altro episodio di violenza si è consumato a Prato all’angolo tra via del Melograno e via Pallacorda, davanti all’ingresso della biblioteca comunale Lazzerini. Una donna di 59 anni, residente nelle vicinanze, stava tornando a casa insieme al marito e a una figlia quando è stata improvvisamente affrontata da uno sconosciuto di colore. L’uomo l’ha afferrata per il collo e le ha ripetuto per tre volte la minaccia: "Vuoi morire te stasera".

Prima dell’aggressione, come ricorda ilTirreno, aveva rotto a terra una bottiglia di birra, senza tuttavia utilizzare i cocci come arma.La donna, immobilizzata dalla paura, ha tentato di calmare l’aggressore. Dopo alcuni lunghissimi minuti, con l’aiuto del marito e della figlia, è riuscita a liberarsi dalla morsa e a raggiungere casa, assicurandosi che l’uomo non la seguisse.Il giorno successivo la vittima si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia, fornendo una descrizione sommaria dell’aggressore.La figlia della donna ha inoltre riferito di essere stata molestata in passato, in almeno due occasioni, da persone che stazionano nello slargo antistante lo stesso incrocio. In entrambi i casi è riuscita a sottrarsi, ma segnala che la zona può risultare pericolosa anche nelle ore diurne, prima del tramonto.

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