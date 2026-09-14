Garlasco, Alberto Stasi rompe il silenzio: "Il momento della giustizia, parole pesantissime"

Intercettato fuori dall'ufficio dove attualmente lavora, Alberto Stasi ha deciso di rispondere ad alcune domande relative agli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco. Ai microfoni di Mattino Cinque, il 43enne ha dichiarato: "Spero che sia arrivato finalmente il momento di avere giustizia per Chiara e per me". Parole che hanno spinto l'inviato di Canale 5 a chiedergli: "Non dipende da me, ma da uomini di buona volontà: sono questi?" Stasi ha risposto: "Penso di sì. Se non loro, chi potrebbero essere?". Poche parole, ma significative per conoscere le aspettative di quello che finora è l'unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, proprio mentre sul caso Garlasco proseguono i nuovi accertamenti e resta sullo sfondo la possibile revisione della sua condanna.

A commentare le dichiarazioni di Stasi ci ha pensato Giada Bocellari, la sua legale, ospite nello studio di Canale 5: "Alberto, come sapete, non ama molto parlare, e questo è strato motivo di antipatia in passato. Ma credo di rappresentare bene il suo pensiero: da un lato guarda al suo futuro con fiducia ma anche con paura perché sono stati anni di grande sofferenza. Una speranza c'è, ma sappiamo che ci saranno dei processi, che sono le uniche cose che contano al di là del parlare mediatico".