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Uova, rischio salmonella: il celebre prodotto ritirato, ecco cosa evitare

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martedì 15 settembre 2026
Uova, rischio salmonella: il celebre prodotto ritirato, ecco cosa evitare

2' di lettura

Un controllo sulla sicurezza alimentare fa scattare il richiamo di alcune confezioni di uova vendute nei supermercati italiani. Il motivo è la possibile presenza di Salmonella sul guscio, un batterio che può provocare disturbi gastrointestinali. Il richiamo interessa diversi marchi e formati: per questo è importante controllare le confezioni già acquistate e verificare i codici riportati nell’avviso.

Tra i prodotti interessati ci sono le Fattorie Natura da 6 uova, di categoria A, di vario calibro, da allevamento a terra e con peso netto minimo di 330 grammi. Il prodotto è identificato dal codice IT03010/Autorizzazione CE C3Y0J ed è commercializzato da Coop Italia S.C. a Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Nei documenti relativi al richiamo compare anche la cassa da 144 uova. Il provvedimento riguarda anche le uova Selex da 6 uova medie, da allevamento a terra, e le confezioni Selex da 10 uova medie, entrambe identificate dallo stesso codice IT03010/Autorizzazione CE C3Y0J e commercializzate da Selex S.p.A. a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Coinvolte inoltre le uova Despar in confezione da 4, da allevamento a terra, commercializzate a Casalecchio di Reno. Il consiglio ai consumatori è di controllare attentamente marchio, formato e codice identificativo delle confezioni acquistate. Se le uova corrispondono a quelle interessate dal richiamo, non devono essere consumate, anche qualora risultino apparentemente normali. Le confezioni devono essere riportate al punto vendita, seguendo le indicazioni fornite dal supermercato. La Salmonella può causare sintomi come diarrea, febbre, nausea, vomito e dolori addominali. Prima di utilizzare le uova acquistate recentemente, quindi, è bene dare un'occhiata alla confezione: in caso di corrispondenza con i prodotti richiamati .

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uova
Salmonella
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