Garlasco, Pablo Trincia brutale: "Uno stupro. Di Chiara Poggi non frega niente a nessuno"

"Garlasco ormai è diventato qualcosa da comprare, vendere e rivendere: più dura e più il sistema mediatico è contento". Intervistato da Leggo, Pablo Trincia si è espresso molto duramente sul caos mediatico che da tempo circonda il caso Garlasco. Il giornalista e podcaster è convinto che, ormai, nessuno sia veramente interessato a scoprire la verità e che tutti "stanno cercando di guadagnarci attraverso ascolti e vendite".

"Non frega niente a nessuno di chi abbia ucciso Chiara, ma neppure di Chiara in generale", prosegue Trincia. "Nessuno sa chi fosse, cosa le piacesse. Con Elisa Claps abbiamo cercato di riportare in vita lei, raccontando le sue passioni e quello che voleva fare. Altrimenti queste persone diventano soltanto volti e nomi da vendere".