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Garlasco, bomba da Milo Infante: "La bici di Stasi non corrisponde alla descrizione della testimone"

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mercoledì 16 settembre 2026
Garlasco, bomba da Milo Infante: "La bici di Stasi non corrisponde alla descrizione della testimone"

1' di lettura

"La bicicletta di Stasi non corrispondeva alla descrizione fatta dalla testimone Bermani": a dirlo, nello studio di Milo Infante a Verità Nascoste su Rete 4, è stata Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio dell'ex fidanzata Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. "Poi ovviamente hanno sfruttato il processo fatto al maresciallo Marchetto per falsa testimonianza... Ma quell'annotazione del 14 agosto a firma del maresciallo Marchetto non è stata dichiarata falsa, quindi si continua a dire: Stasi aveva altre bici nere, ma dove? Ma quando mai", ha aggiunto ancora il legale.

Durante la trasmissione, poi, sono state analizzate anche alcune pagine dei diari personali di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima nonché attuale indagato per l'omicidio di Garlasco. Una giornalista del programma, in particolare, si è soffermata sulla pagina datata 8 ottobre 2021 e ha spiegato: "Qui Sempio riporta un suo sogno particolarmente inquietante: 'ho sognato mia mamma che diceva che mio padre cercava di violentarla'. Chiaramente è un incubo, però è una visione particolarmente disturbante". E ancora: "Poi ci sono gli obiettivi per il futuro: 'voglio essere a mio agio con le donne, voglio fare sesso con 10 donne nuove, voglio fare sesso con la m****, voglio imparare a sedurre nei locali, voglio donne con te**e grosse e bel cu**'". 

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