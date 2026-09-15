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Cagliari, 15enne in lacrime aggredita da 5 immigrati: interviene un bersagliere

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martedì 15 settembre 2026
Cagliari, 15enne in lacrime aggredita da 5 immigrati: interviene un bersagliere

1' di lettura

Una 15enne è stata accerchiata e intimorita con gesti minacciosi da un gruppo di giovani immigrati a Cagliari: è successo pochi giorni fa, intorno alle 22, quando la giovane si è ritrovata da sola ad aspettare l’autobus in zona stazione. Una zona in cui si ritrovano con maggiore frequenza gli stranieri. In pochi secondi, infatti, la ragazzina è stata avvicinata da cinque immigrati che l’hanno importunata. E nonostante le grida e le lacrime della 15enne, il gruppo non sembrava affatto intenzionato a lasciarla andare.

Fortunatamente in quel momento in quella zona c’era anche un giovane militare del III Reggimento bersaglieri della “Brigata meccanizzata Sassari” di stanza a Capo Teulada, Samuele Fasolo, 20 anni, di origine calabrese, che subito è intervenuto. Il bersagliere, in abiti civili perché in libera uscita, non solo ha fatto allontanare il gruppo ma è anche rimasto con la giovane fino all'arrivo della madre. Le è stato accanto cercando di rassicurarla, come riporta il Giornale.

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“Non so chi tu sia, ma onore a te, militare. Infinitamente grazie per aver salvato mia figlia dall’aggressione di un gruppo di giovani che volevano farle del male - ha scritto sui social la madre della 15enne -. Purtroppo queste scene si verificano a qualsiasi orario. Basta, basta, basta”.

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