Montelanico, bimbo di 5 anni precipita dal terzo piano. Il padre non c'era: denunciato

Resta da solo in casa e cade dal terzo piano di un palazzo a Montelanico, in provincia di Roma: ora il bambino, 5 anni, è ricoverato in condizioni gravissime. Stando a quanto ricostruito finora, si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone nel tentativo di recuperare un giocattolo. Rimasto sospeso nel vuoto, non sarebbe riuscito a mantenere la presa e sarebbe caduto. Subito sul posto sono giunti i carabinieri di Colleferro, che hanno denunciato il padre, un 34enne colombiano, per abbandono di minore.
Secondo quanto appreso, il padre del bambino si sarebbe allontanato insieme alla figlia per svolgere alcune commissioni, lasciando l'altro figlio a casa da solo. A lanciare l'allarme un gruppo di ragazzi che in quel momento stava giocando a basket in un campetto vicino al palazzo. Dopo essersi accorti della caduta, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, come si legge su Repubblica. Il piccolo è stato soccorso e trasportato prima al punto di primo intervento di Montelanico, poi è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è giunto in codice rosso. Al momento si trova ricoverato in terapia intensiva pediatrica, in condizioni definite gravissime, con prognosi riservata.
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Un altro bambino, 2 anni, è caduto da un balcone al secondo piano di un'abitazione a Grezzana, in provincia di Verona. Ancora da accertare le ragioni della caduta. Il bambino è stato soccorso dai medici del Suem 118, che l'hanno subito trasportato all'ospedale di borgo Trento. Il piccolo sarebbe gravissimo, ricoverato in terapia intensiva.