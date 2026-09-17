Gela, tenta di sgozzare 75enne in strada senza motivo

Ha aggredito una donna di 75 anni alle spalle mentre camminava in strada, afferrandola al collo per tentare di sgozzarla con un coltello da cucina senza un apparente motivo. La Polizia di Stato di Gela ha arrestato un pregiudicato di 42 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura, con l'accusa di tentato omicidio e porto illegale di oggetti atti ad offendere. L'episodio è avvenuto lo scorso 8 settembre in via Cicerone. L'uomo, senza alcun apparente motivo, ha incrociato l'anziana, ha invertito la marcia e l'ha seguita prima di far scattare la violenza.

Durante l'aggressione la vittima è stata trascinata a terra e colpita alla testa, ma è sfuggita a conseguenze ben più gravi solo perché l'aggressore, nell'impugnare l'arma, l'ha afferrata dalla parte della lama liscia, riportando escoriazioni giudicate guaribili in quindici giorni. Le indagini del Commissariato di Pubblica Sicurezza, coordinate dalla Procura, hanno permesso di identificare il 42enne grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e attualmente indagato anche per maltrattamenti in famiglia, è stato trasferito in un istituto penitenziario dotato di reparto psichiatrico, a disposizione dell'autorità giudiziaria.