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Sigfrido Ranucci

Livorno, "hai rovinato un matrimonio": pugni e sputi contro una 40enne in strada

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giovedì 17 settembre 2026
Livorno, "hai rovinato un matrimonio": pugni e sputi contro una 40enne in strada

1' di lettura

Choc in strada a Livorno: una donna ha preso a pugni e schiaffi una 40enne sputandole addosso. Il pestaggio è avvenuto davanti ai passanti presenti in quel momento, tutti increduli. E la violenza sarebbe andata avanti anche dopo che la vittima si era accasciata, ormai incapace di reagire, e si è conclusa poco prima dell’intervento della polizia locale. A quel punto, però, la responsabile dell’aggressione era già scappata. La vittima, sotto choc, è stata trasportata in ospedale.

È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 aprile, in via Tripoli. All'origine della lite, poi sfociata in un’aggressione selvaggia, probabilmente dei motivi sentimentali, come riporta Il Tirreno.Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, la vittima sarebbe stata inseguita e poi raggiunta da un’altra donna, accompagnata da un uomo più giovane. A quel punto sarebbero partite le offese e subito dopo la colluttazione. Pur avendo cercato di difendersi, la vittima sarebbe finita a terra. E la violenza sarebbe esplosa proprio in quel momento: la donna a terra sarebbe stata colpita a ripetizione, nonostante la presenza di alcuni passanti. 

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Ad accompagnare l'aggressione, delle offese rivolte ripetutamente alla vittima. Secondo il racconto dei testimoni, la donna che picchiava la 40enne avrebbe ripetuto spesso una frase in particolare: "Ha rovinato un matrimonio". I primi a soccorrere la vittima, ferita e in lacrime a terra, sono stati i passanti, che hanno provato a tranquillizzarla in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto, infine, è arrivata anche la polizia, che ha raccolto le testimonianze per le indagini.

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