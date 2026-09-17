Livorno, "hai rovinato un matrimonio": pugni e sputi contro una 40enne in strada

Choc in strada a Livorno: una donna ha preso a pugni e schiaffi una 40enne sputandole addosso. Il pestaggio è avvenuto davanti ai passanti presenti in quel momento, tutti increduli. E la violenza sarebbe andata avanti anche dopo che la vittima si era accasciata, ormai incapace di reagire, e si è conclusa poco prima dell’intervento della polizia locale. A quel punto, però, la responsabile dell’aggressione era già scappata. La vittima, sotto choc, è stata trasportata in ospedale.

È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 aprile, in via Tripoli. All'origine della lite, poi sfociata in un’aggressione selvaggia, probabilmente dei motivi sentimentali, come riporta Il Tirreno.Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, la vittima sarebbe stata inseguita e poi raggiunta da un’altra donna, accompagnata da un uomo più giovane. A quel punto sarebbero partite le offese e subito dopo la colluttazione. Pur avendo cercato di difendersi, la vittima sarebbe finita a terra. E la violenza sarebbe esplosa proprio in quel momento: la donna a terra sarebbe stata colpita a ripetizione, nonostante la presenza di alcuni passanti.