Senigallia: guida contromano, fugge, azzanna gli agenti. Poi l'ucraino muore col taser

La sua Bmw ha così seminato il panico. A Cattolica ha più volte invaso la corsia opposta sfiorando diversi incidenti frontali, mentre a Fano ha rischiato di travolgere un gruppo di ciclisti, danneggiando alcune auto in marcia. Quando sembrava che l’uomo si fosse fermato, improvvisamente è ripartito e ha speronato l’autoradio. Dopo l’impatto i militari sono riusciti ad ammanettarlo da un polso, mentre l’uomo si agitava con forza. Uno dei militari, come riportato nella nota diffusa dalla procura di Ancona, ha utilizzato il taser in dotazione che tuttavia non è riuscito a contenere l’uomo, il quale è scappato per essere poi fermato a diversi metri di distanza da una seconda pattuglia di carabinieri. Sul posto è intervenuta in ausilio anche una volante del commissariato di Senigallia. L’uomo è stato così bloccato e ammanettato ed è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 perché continuava ad agitarsi violentemente ferendo anche un militare con un morso. Sedato e caricato sull’ambulanza è morto poco prima di arrivare al pronto soccorso.