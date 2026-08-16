Stroncato da un malore a 47 anni mentre è al bar in spiaggia: dramma a Senigallia

Il giorno di Ferragosto si è trasformato in una tragedia a Senigallia, dove un uomo di 47 anni, originario di Fabriano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in un bar sul Lungomare Mameli, all’altezza dell’intersezione con via Gioberti. Giovanni Picchio, questo il nome della vittima, stava trascorrendo la giornata di festa insieme ad alcuni familiari e amici quando si è sentito male durante il pranzo.

L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo. La centrale operativa ha immediatamente attivato i soccorsi, facendo intervenire sul posto un’ambulanza e un’automedica con personale sanitario specializzato. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione e tentato a lungo di salvare il 47enne, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile.

La tragedia riporta alla memoria un altro dramma avvenuto sullo stesso lungomare appena pochi giorni prima. Il 7 agosto, infatti, un 80enne di Jesi era morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua, nei pressi dei Bagni 18 e del villaggio del Summer Jamboree. Anche in quell’occasione i soccorsi erano intervenuti tempestivamente, con ambulanza ed eliambulanza, ma per l’uomo non c’era stato nulla da fare.