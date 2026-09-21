Palermo, madre e figlio trovati morti in garage: cosa è successo

Dramma nel Palermitano, a Partinico, dove le forze dell'ordine hanno ritrovato i corpi senza vita di Rosalia La Manna, 37 anni, e del figlio Vincenzo Troia, 21 anni, in un garage dell'abitazione di famiglia. Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, la causa della morte sarebbe stata la mancanza di ossigeno nel locale.

Il ragazzo sarebbe sceso nel garage per recuperare le reti per la raccolta delle olive e non avrebbe più fatto ritorno. La madre, preoccupata, lo avrebbe chiamato e, dopo non aver ricevuto risposta, avrebbe deciso di recarsi a sua volta nel garage. I due sono morti intossicati sul colpo. Una volta giunti sul posto, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e hanno proceduto con il recupero dei corpi.