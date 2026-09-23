"È stato esploso un altro colpo": un colpo di scena sul ladro ammazzato?

"Eravamo tutti qui, c’erano i carabinieri, i soccorritori appena arrivati. Dalla boscaglia si è sentito un colpo di pistola. Qualcun altro deve aver sparato a quei ladri in fuga". A Baldissero d'Alba - il piccolo comune del Cuneese dove nella notte del 20 settembre Roberto Mollo ha sparato ad alcuni ladri che si erano intrufolati nella sua cascina uccidendone uno - ne sono certi. Quando i carabinieri e i soccorritori erano già intervenuti, in seguito alla tragedia, un altro colpo d'arma da fuoco è stato esploso in lontananza tra le cascine. A riportarlo è La Stampa.

Subito dopo aver sentito lo sparo, i militari hanno perlustrato la zona per individuarne l'origine. Tuttavia, il buio della notte ha reso impossibile la ricerca. L'ipotesi più accreditata è che il colpo sia partito da una cascina vicina contro tutte quelle ombre che si muovevano nell'oscurità. Nel piccolo borgo, composto quasi esclusivamente da case isolate, sembra infatti che la paura di ladri e furti abbia generato una psicosi collettiva, portando gli abitanti a sparare quasi alla cieca non appena avvertono rumori sospetti nella notte.