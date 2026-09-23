"È stato esploso un altro colpo": un colpo di scena sul ladro ammazzato?

"Eravamo tutti qui, c’erano i carabinieri, i soccorritori appena arrivati. Dalla boscaglia si è sentito un colpo di pistola. Qualcun altro deve aver sparato a quei ladri in fuga". A Baldissero d'Alba - il piccolo comune del Cuneese dove nella notte del 20 settembre Roberto Mollo ha sparato ad alcuni ladri che si erano intrufolati nella sua cascina uccidendone uno - ne sono certi. Quando i carabinieri e i soccorritori erano già intervenuti, in seguito alla tragedia, un altro colpo d'arma da fuoco è stato esploso in lontananza tra le cascine. A riportarlo è La Stampa.
Subito dopo aver sentito lo sparo, i militari hanno perlustrato la zona per individuarne l'origine. Tuttavia, il buio della notte ha reso impossibile la ricerca. L'ipotesi più accreditata è che il colpo sia partito da una cascina vicina contro tutte quelle ombre che si muovevano nell'oscurità. Nel piccolo borgo, composto quasi esclusivamente da case isolate, sembra infatti che la paura di ladri e furti abbia generato una psicosi collettiva, portando gli abitanti a sparare quasi alla cieca non appena avvertono rumori sospetti nella notte.
Alba, spara al ladro e lo uccide. Il pm: "Perché è diverso dal caso di Roggero""È diverso per tanti motivi" il caso di Mario Roggero da quello del 35enne che ieri ha sparato e ucciso...
Nel frattempo, proseguono le indagini. Nella giornata di oggi, 23 settembre, è prevista l'autopsia su Gjovalin Lazri - 36 anni, origini albanesi -, che nella notte del 20 settembre stava tentando, con alcuni complici, di compiere razzie all'interno della cascina di Mollo. I medici legali dovranno stabilire da quanti colpi è stato raggiunto e da quale angolazione. Roberto Mollo - camionista, 35 anni - è indagato per omicidio e tentato omicidio. L'accusa è quella di aver sparato 12 o 13 colpi con la sua Steyr 9x21 dal balcone di casa, verso un gruppo di "quattro o cinque uomini che si aggiravano nel cortile". All'arrivo dei Carabinieri è stato l'uomo stesso ad ammettere di aver sparato dal balcone, poco dopo aver gridato: "Andate via siete nella mia proprietà". Le forze dell'ordine sono al lavoro anche per risalire ai complici di Lazri.