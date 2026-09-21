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Torino, 12enne stuprato al Parco dell'Arrivore: chi è accusato, si scatena la rivolta di FdI

lunedì 21 settembre 2026
Torino, 12enne stuprato al Parco dell'Arrivore: chi è accusato, si scatena la rivolta di FdI

2' di lettura

Sono in corso le indagini della polizia su un presunto abuso sessuale ai danni di un minorenne avvenuto al parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. L'episodio risale alla notte di venerdì 18 settembre e sulla vicenda gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, il ragazzino di 12 anni sarebbe stato adescato da un ventenne con la scusa di fare un giro in monopattino. Sarebbe stato quindi portato al parco dell'Arrivore, dove si sarebbe consumato l'abuso, durato alcuni minuti. L'aggressore avrebbe poi riaccompagnato la vittima a casa dopo la violenza. Prima, però, il 20enne si sarebbe addirittura fermato in un minimarket della zona per comprare dei dolci che aveva promesso al ragazzino per adescarlo, chiedendogli poi di non raccontare nulla dell'accaduto ai genitori e agli amici. 

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I fatti sarebbero avvenuti intorno alla mezzanotte. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul caso Fratelli d'Italia ha annunciato per questo pomeriggio un presidio, al quale parteciperanno il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, e la vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli.

"Siamo qui come Fratelli d'Italia, ma senza bandiere e senza striscioni, perché riteniamo che quello che è accaduto debba unire tutti nel condannare un atto estremamente odioso, ma soprattutto nel tutelare un minore - ha detto Montaruli -. Il motivo per cui siamo qua a attirare l'attenzione con la nostra presenza è dare modo di dare un messaggio preciso alle istituzioni: questo caso deve essere considerato prioritario perché si tratta di un minore, una persona la cui tutela dei diritti è delegata ad altri. Proprio per questo - ha aggiunto - noi chiediamo alla Questura di rafforzare il più possibile le ricerche di questa persona e la tutela del minore. Perché dico questo? Perché la notizia è uscita oggi, ma apprendiamo che questa persona non è ancora stata trovata dopo due giorni". 

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