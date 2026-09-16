Arezzo, non si fermano all'Alt? Scatta l'inseguimento: cosa gli hanno trovato addosso

I Carabinieri della Compagnia di Cortona, Arezzo, hanno arrestato un 19enne di origini egiziane, ma residente in provincia di Napoli e denunciato un minorenne di 17 anni, in stato di libertà, in quanto ritenuti responsabili in concorso di ricettazione e fuga all'intimazione dell'Alt con grave pericolo per l'incolumità altrui. In particolare, i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sansepolcro, sulla E45, hanno intimato l'Alt a una Jeep Renegade, con a bordo i due ragazzi, che, alla vista dei carabinieri, anziché fermare la corsa, ha accelerato e, a folle velocità, compiendo manovre pericolose anche per gli altri utenti della strada, è fuggita in direzione Umbria.
L'inseguimento si è concluso nel comune di Umbertide, quando i due giovani hanno abbandonato il mezzo e hanno provato a dileguarsi a piedi, venendo bloccati dai militari di Sansepolcro, coadiuvati da quelli di Perugia. Le perquisizioni veicolare e personale hanno consentito di rinvenire oltre 600 euro e una catenina in oro, di cui i due non hanno saputo dare alcuna giustificazione.
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Il maggiorenne è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Perugia, accompagnato presso la casa circondariale di Perugia 'Capanne', mentre il minore, domiciliato in provincia di Caserta, è stato affidato a una comunità. Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, per verificare la provenienza dell'oro e del denaro sequestrati.