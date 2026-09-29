Garlasco, Feltri senza parole su Stasi e Sempio: "Mi viene voglia di vomitare"

"Devo confessare che mi viene l'urto di vomito nell'apprendere che solamente adesso queste persone scoprono ciò che era evidente anche vent'anni fa. Era evidente a me, che non sono mai stato poliziotto, e intorno a questa vicenda nessuno si era accorto di una cosa ovvia". Vittorio Feltri ha commentato le ultime novità sul caso del delitto di Garlasco in un'intervista rilasciata a Tgcom24.

Da sempre sostenitore dell'innocenza di Alberto Stasi, il direttore del Giornale ha spiegato che "Non c'erano prove. Che poi sarebbe bastato leggere la sentenza di primo grado, che era di assoluzione per Stasi, scritta da un giudice con i contro-attributi: era evidente, lui aveva capito tutto. Lo aveva capito anche chi era arrivato subito dopo, che pure aveva riscontrato l'innocenza. Poi sono arrivati i fessi. È subentrata la Cassazione, i maestri romani, e hanno incastrato un ragazzo innocente, tenuto in galera per 17 anni. E le dirò di più..."". E ancora: "Questi qui adesso non pagheranno neanche cinque lire per i danni provocati a una giovane vita, per aver massacrato un ragazzo intelligente e bravo. Sono disgustato".