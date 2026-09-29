Fdi vola, il sondaggio di Mentana schianta la sinistra: chi crolla in 7 giorni

Fratelli d’Italia rafforza il primo posto nelle intenzioni di voto, mentre il Partito democratico arretra e aumenta il divario tra le due principali forze politiche. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, relativo alle intenzioni di voto in caso di elezioni e riferito al 28 settembre 2026.

Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% rispetto alla precedente rilevazione e raggiunge il 27,4%. Il Pd della segretaria Elly Schlein, invece, perde lo 0,2% e scende al 20,6%, portando a 6,8 punti percentuali la distanza tra le due formazioni.

Stabile il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, indicato al 12,8%. Fermo anche Futuro Nazionale, il partito fondato e guidato da Roberto Vannacci, che si attesta all’8%. Il dato interrompe, secondo la rilevazione, una fase di crescita che aveva caratterizzato le precedenti settimane.

Tra gli altri partiti, Forza Italia registra una lieve flessione dello 0,1% e scende al 6,9%. Verdi e Sinistra guadagna invece lo 0,1%, portandosi al 6,6%. In calo la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,2% e si attesta al 5,1%. Più distanziate le altre forze politiche: Azione di Carlo Calenda è al 3,2%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4%, mentre +Europa raggiunge l’1,7%. Chiudono la rilevazione Noi Moderati, all’1%, e Avanti Psi, anch’esso all’1%. Il quadro restituisce quindi un centrodestra trainato da FdI e un Pd in lieve arretramento, mentre M5S e Futuro Nazionale mantengono le rispettive posizioni.