Meteo, arriva la pioggia e crollano le temperature. Ma nel weekend...

Calo delle temperature, pioggia, vento, instabilità. In Italia è ufficialmente arrivato l'autunno, ma un nuovo ribaltone è atteso nel weekend. Secondo ilMeteo.it, il sole tornerà a picchiare nel fine settimana e da lunedì l'Italia potrebbe ritrovarsi alle prese con temperature ben superiori alle medie di fine settembre, con punte locali fino a 31°C in Sardegna. La causa di questi continui ribaltoni è lo scontro tra masse d’aria molto diverse, tipico delle fasi di passaggio stagionale.

Nelle prossime ore una massa d’aria più fresca proveniente dal Nord Europa farà sentire i suoi effetti. Le temperature minime potranno scendere localmente intorno ai 15°C al Centro-Nord, mentre le massime difficilmente supereranno i 25°C al Settentrione e si fermeranno intorno ai 26-27°C al Centro-Sud. Il maltempo, si sposterà poi verso il Meridione, dove sono attesi rovesci e una maggiore instabilità. A rendere più evidente il cambio di stagione sarà anche il vento: Bora e Grecale soffieranno con maggiore intensità sulle regioni adriatiche e al Centro-Sud.