Meteo, arriva la pioggia e crollano le temperature. Ma nel weekend...

Calo delle temperature, pioggia, vento, instabilità. In Italia è ufficialmente arrivato l'autunno, ma un nuovo ribaltone è atteso nel weekend. Secondo ilMeteo.it, il sole tornerà a picchiare nel fine settimana e da lunedì l'Italia potrebbe ritrovarsi alle prese con temperature ben superiori alle medie di fine settembre, con punte locali fino a 31°C in Sardegna. La causa di questi continui ribaltoni è lo scontro tra masse d’aria molto diverse, tipico delle fasi di passaggio stagionale.
Nelle prossime ore una massa d’aria più fresca proveniente dal Nord Europa farà sentire i suoi effetti. Le temperature minime potranno scendere localmente intorno ai 15°C al Centro-Nord, mentre le massime difficilmente supereranno i 25°C al Settentrione e si fermeranno intorno ai 26-27°C al Centro-Sud. Il maltempo, si sposterà poi verso il Meridione, dove sono attesi rovesci e una maggiore instabilità. A rendere più evidente il cambio di stagione sarà anche il vento: Bora e Grecale soffieranno con maggiore intensità sulle regioni adriatiche e al Centro-Sud.
Ribaltone meteo arriva il freddo e poi il caldo autunno dai due voltiL’autunno arriva ufficialmente sull’Italia, ma lo fa con un clima decisamente movimentato: prima l’irr...
Ma le perturbazioni dureranno poco. Sabato 26 settembre il sole tornerà protagonista su gran parte del Paese. Soltanto Sicilia e coste ioniche potranno fare i conti con qualche residuo rovescio durante la mattinata. Il vento settentrionale continuerà a soffiare moderato sabato, per poi diminuire domenica. La giornata del 27 settembre dovrebbe segnare il ritorno della stabilità su tutte le regioni.
Il vero cambio di passo è atteso tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Le anomalie previste sono significative: le simulazioni indicano temperature fino a 8°C superiori alle medie stagionali tra Spagna, Francia e Germania. In Italia lo scarto potrebbe raggiungere circa +5°C al Nord e oscillare tra +2 e +4°C al Centro-Sud. Martedì, in particolare, sulla Sardegna si potrebbero raggiungere localmente i 31°C. Non significa però che tornerà l'estate. La situazione resta dinamica e le indicazioni a medio termine mostrano un possibile nuovo cambiamento già nei primi giorni di ottobre.