Gianfranco Fini, "prescrizione" per lui e i Tulliani per la casa di Montecarlo

"Prescrizione" per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo Tulliani e il padre Sergio Tulliani accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Montecarlo: l'ha chiesta il Procuratore generale della Corte di Appello di Roma. In primo grado, nell'aprile del 2024, Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni.

Per il procurate generale Roberto Felici, "la sentenza di primo grado è condivisibile mentre non condivido le censure proposte con gli atti di appello proposti dai difensori degli imputati. Va preso atto dell'intervenuta prescrizione per i reati contestati". I difensori di Fini, gli avvocati Francesco Caroleo Grimaldi e Michele Sarno, hanno chiesto in via prioritaria l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" e in via subordinata di dichiarare la prescrizione. La sentenza è attesa a febbraio.