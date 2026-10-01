Bologna, sfregio dei Giovani palestinesi: cosa accadrà il 7 ottobre

Ennesimo gesto vergognoso dai soliti noti. In occasione del prossimo 7 ottobre, definito come "il terzo anniversario di una delle più importanti azioni della resistenza palestinese", il collettivo dei Giovani palestinesi di Bologna ha annunciato un evento dal titolo "Dalla grande rivolta araba al sette ottobre", con la proiezione del film dal titolo "Palestina 36". Come anticipato dal Resto del Carlino, l'iniziativa è organizzata dal collettivo in Aula Capecchi, negli spazi universitari di via Zamboni 32, nella sede di Filologia classica e Italianistica.

L'Università di Bologna, interrogata sul caso, ha confermato all'ANSA che l'evento non è stato autorizzato, non rilasciando per ora ulteriori commenti. In particolare, scrivono in un post sulla loro pagina Instagram i Giovani palestinesi, il film che verrà proiettato "mostra con chiarezza il ruolo del colonialismo britannico nel consegnare le terre palestinesi ai nuovi colonizzatori sionisti". Il 7 ottobre, hanno proseguito, "è un esempio e un passaggio di una lotta iniziata 90 anni fa e che andrà avanti fino alla liberazione dal fiume al mare". Anche lo scorso anno, in città, il collettivo aveva indetto una manifestazione dallo slogan "Viva il 7 ottobre", che aveva suscitato diverse polemiche, era stata vietata dal Viminale e finì con scontri.