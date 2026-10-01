Garlasco, l'intercettazione-choc della madre di Sempio: "Maledetta Chiara"

Ma non finisce qui. Ci sarebbe anche un'ulteriore intercettazione, datata 2 novembre 2025. In quell'occasione Giuseppe Sempio chiede al figlio di una chiavetta. Andrea inizialmente nega, dicendo: "Ma io non avevo chiavette. Cioè, chiavette riferito a chi? Non ne avevo una di chiavetta" e il padre insiste: "Tu ne avevi più di una". A quel punto Andrea modifica la risposta: "Ne avranno più di una, me ne hanno sequestrate tre o quattro". Stando agli investigatori, la reazione del nuovo indagato è caratterizzata da agitazione e da un innalzamento della voce.