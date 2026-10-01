Garlasco, clamorosa mossa dei Poggi: "Non saranno parte civile contro Sempio"

La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto Garlasco. "Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti", si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi. I legali dei genitori e del fratello di Chiara saranno parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi.

"L’unica cosa che posso dire è che mio figlio con l’omicidio di Chiara Poggi non c’entra assolutamente niente, ed è totalmente estraneo. Mio figlio sta aspettando come aspettiamo tutti noi", ha spiegato Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, intervistata da Antenna3 Lombardia nel corso della trasmissione Lombardia Nera nei pressi della propria abitazione. “Delle prove non ci interessa nulla, l’unica cosa di cui siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo”, ha aggiunto. La donna ha poi ribadito l’innocenza del figlio. “Mio figlio non è che sa di essere innocente, è innocente. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”, ha sottolineato. Ferrari ha spiegato che, per quanto sta accadendo, la preoccupazione per il processo è inevitabile.