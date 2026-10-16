I sondaggi, strizza a sinistra. L'ultima vergogna di Avs: le notizie su Libero oggi

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- L'editoriale di Alessandro Sallusti: Toh, i poveri in Italia sono diminuiti
- La Strizza: panico a sinistra, nei sondaggi il Centrodestra senza Vannacci ha agganciato il Campo largo
- In manovra misure per 23,5 miliardi
- "Il Papa può rimodulare il pontificato"
- Senaldi: Avs difende chi devasta le scuole
- Il piano casa dell'Emilia rossa: prima gli immigrati
- "L'Anpi falsifica la storia"
- "Libera": La giornata del niente