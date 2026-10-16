Libero logo
Abbonamento Digitale

I sondaggi, strizza a sinistra. L'ultima vergogna di Avs: le notizie su Libero oggi

venerdì 16 ottobre 2026
I sondaggi, strizza a sinistra. L'ultima vergogna di Avs: le notizie su Libero oggi

1' di lettura

Buongiorno, ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi. Qui il link per acquistare una copia digitale del quotidiano ---> https://digital.liberoquotidiano.it/?purchase=

- L'editoriale di Alessandro Sallusti: Toh, i poveri in Italia sono diminuiti

- La Strizza: panico a sinistra, nei sondaggi il Centrodestra senza Vannacci ha agganciato il Campo largo

- In manovra misure per 23,5 miliardi

- "Il Papa può rimodulare il pontificato"

- Senaldi: Avs difende chi devasta le scuole

- Il piano casa dell'Emilia rossa: prima gli immigrati

- "L'Anpi falsifica la storia"

- "Libera": La giornata del niente

ti potrebbero interessare

La scrittrice boicottata perché si oppone ai bimbi trans

La scrittrice boicottata perché si oppone ai bimbi trans

Lorenzo Cafarchio
Studenti in piazza, Ilaria Salis provoca: "Lottiamo insieme", travolta dagli insulti

Studenti in piazza, Ilaria Salis provoca: "Lottiamo insieme", travolta dagli insulti

Redazione
Roma, Anpi accolta dagli ebrei a urla e insulti: "Fate schifo, vergogna", qua esplode la sinistra

Roma, Anpi accolta dagli ebrei a urla e insulti: "Fate schifo, vergogna", qua esplode la sinistra

Papa Leone e la foto in ospedale: l'ultima vergogna

Papa Leone e la foto in ospedale: l'ultima vergogna

Caterina Maniaci