Quelli diventati premier senza neanche candidarsi

Racconta chi c’era che Giuseppe Conte divenne premier a sua insaputa, una domenica di primavera. Luigi Di Maio e Matteo Salvini erano a Milano, a redigere il programma del governo gialloverde e a lavorare per lui, che sperava al massimo di diventare il ministro dell’Amministrazione Pubblica; un premio per essersi speso in campagna elettorale in incontri e attività di scouting della futura classe dirigente pentastellata. Per Palazzo Chigi era stato designato l’economista Giulio Sapelli, che convinceva anche la Lega ma che non seppe tenersi il cecio in bocca e si bruciò da solo. I grillini allora avanzarono il nome del professore di riserva e i leghisti, che avevano ottenuto nelle urne la metà dei voti non poterono che accettare. Essendo l’avvocato in pochette un perfetto sconosciuto della politica ed essendo M5S il partito dell’incompetenza al potere come rivendicazione identitaria, nessuno aveva argomenti solidi per opporvisi.

Fu così che Conte ricevette la telefonata fatale quando era al mare, appena uscito dall’acqua: «Vieni su a Milano, i leghisti vogliono conoscerti. Dai che ti facciamo premier». Pare che la risposta fu: d’accordo, ma il biglietto me lo pagate voi. Da allora, l’avvocato ci è costato un patrimonio; non nel senso che se lo è messo in tasca beninteso, l’ha solo gettato al vento con provvedimenti costosi e inutili, visto che il risultato finale del suo doppio mandato è stato un Paese impoverito, malgrado bonus monopattini e reddito di cittadinanza. Giorgia Meloni non gli ha ricordato l’episodio nel suo doppio intervento in Parlamento, ieri; però un sassolino dalla scarpa ha voluto toglierselo. «Voi grillini siete tanto arrabbiati perché se ai tempi fosse stata in vigore la nuova legge elettorale, che vi impone di indicare programma e candidato premier prima di andare al voto, il vostro Conte non sarebbe mai andato a Palazzo Chigi», ha attaccato la presidente del Consiglio, attirandosi una gragnuola di critiche dai Cinque Stelle.

Guai ricordare le sue umili origini politiche all’uomo che ha saputo innalzarsi fin sopra “l’Elevato” Beppe Grillo. Guai pungolare il grande permaloso. L’ironia non è il suo forte. «La premier non ha letto la sua legge elettorale, che stabilisce che l’indicazione del capo del governo non è vincolante per il presidente della Repubblica», che deve dare l’incarico per Palazzo Chigi, ha replicato impettito Giuseppi. «Studi meglio», la raccomandazione del giurista, che però in questo caso si candida alla parte dell’avvocato delle cause perse. Se la legge elettorale non vincola il Quirinale nella scelta del presidente del Consiglio, il ricorso di incostituzionalità preparato dal campo largo contro la norma non ha senso né basi solide. Punto nell’orgoglio, per pura vanità, senza accorgersene l’avvocato del popolo è diventato il miglior avvocato difensore della norma che il suo campo osteggia.