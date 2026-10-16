Bolzano, ruba cellulare a un turista e lo morde per fuggire: nordafricano in manette

Ancora un caso di cronaca nelle nostre città. Ancora una volta un nordafricano protagonista. Ha rubato il cellulare a un turista tedesco nel centro storico di Merano, in provincia di Bolzano, e lo ha morso nel tentativo di sfuggire alla cattura. Un 27enne di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto in piazza Duomo, dove il giovane si è impossessato dello smartphone del turista per poi fuggire.

La vittima, insieme al fratello, lo ha inseguito e bloccato poco distante, lungo corso Libertà. Nel tentativo di divincolarsi, il 27enne ha morso il turista sotto l'ascella sinistra, provocandogli lievi lesioni. All'arrivo dei Carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Merano, il giovane, in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, ha opposto resistenza, colpendo ripetutamente l'auto di servizio e procurandosi alcune lievi ferite.