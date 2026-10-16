Libero logo
Abbonamento Digitale

Bolzano, ruba cellulare a un turista e lo morde per fuggire: nordafricano in manette

di
Libero logo
venerdì 16 ottobre 2026
Bolzano, ruba cellulare a un turista e lo morde per fuggire: nordafricano in manette

1' di lettura

Ancora un caso di cronaca nelle nostre città. Ancora una volta un nordafricano protagonista. Ha rubato il cellulare a un turista tedesco nel centro storico di Merano, in provincia di Bolzano, e lo ha morso nel tentativo di sfuggire alla cattura. Un 27enne di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto in piazza Duomo, dove il giovane si è impossessato dello smartphone del turista per poi fuggire.

La vittima, insieme al fratello, lo ha inseguito e bloccato poco distante, lungo corso Libertà. Nel tentativo di divincolarsi, il 27enne ha morso il turista sotto l'ascella sinistra, provocandogli lievi lesioni. All'arrivo dei Carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Merano, il giovane, in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, ha opposto resistenza, colpendo ripetutamente l'auto di servizio e procurandosi alcune lievi ferite.

Milano, pakistano tenta di uccidere un carabiniere al Cpr di via Corelli

Momenti drammatici al Cpr di via Corelli, a Milano: un 32enne di origini pakistane ha cercato di strangolare un carabini...

Dopo averlo accompagnato in ospedale per le medicazioni, i militari hanno recuperato il cellulare rubato, trovato lungo il percorso della fuga, e lo hanno restituito al proprietario. Il 27enne è stato portato nelle celle di sicurezza del comando provinciale di Bolzano, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. 

Reggio Emilia, minacciava con un coltello le donne senza velo: arrestato marocchino

Minacce e insulti contro le donne musulmane che non indossano il velo, accompagnati dall'esibizione di un coltello e...
tag
bolzano
ladro
aggressione

In manette Reggio Emilia, minacciava con un coltello le donne senza velo: arrestato marocchino

Orrore a Milano Milano, aggredisce la ex davanti agli agenti in Piazza Duomo: chi finisce in manette

Orrore a Milano Milano, violenta una donna e poi la aggredisce: 28enne marocchino in manette

ti potrebbero interessare

I sondaggi, strizza a sinistra. L'ultima vergogna di Avs: le notizie su Libero oggi

I sondaggi, strizza a sinistra. L'ultima vergogna di Avs: le notizie su Libero oggi

Papa Leone e la foto in ospedale: l'ultima vergogna

Papa Leone e la foto in ospedale: l'ultima vergogna

Caterina Maniaci
Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: "Sta arrivando", quando crollano le temperature

Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: "Sta arrivando", quando crollano le temperature

Redazione
Aerei, guasto al traffico in tutta l'Italia: "Ritardi e cancellazioni", cosa sta succedendo

Aerei, guasto al traffico in tutta l'Italia: "Ritardi e cancellazioni", cosa sta succedendo

Redazione