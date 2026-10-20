I saccheggiatori di Milano, la chat segreta: "Siamo i nuovi partigiani"

L’odio per gli «sbirri» e la voglia di «costruire un movimento di massa» sfuggendo dalla «repressione» corrono su Telegram. Il 17 ottobre, prima giornata di devastazioni e saccheggi, è già una data simbolo ed è il nome del Movimento disomogeneo che spaventa le questure di mezza Italia per l’imprevedibilità e la cattiveria incontrollata dei nuovi giovanissimi professionisti del disordine. E non è vero, come si affannano a narrare intellettuali e sociologi da salotto, che la politica non c’entra. Perché da qui «fino alla caduta di questo governo ladro», arringano i vertici indefiniti di questa galassia rabbiosa, è lanciata una «mobilitazione permanente ogni sabato».

Da Milano a Bologna, da Torino a Roma, da Roma a Firenze, passando per Padova, Genova e Bari. Il caos, forse, è solo agli inizi. «Siamo quelli delle piazze. Quelli che vedono l’unica violenza nel manganello degli sbirri. Violenti siete voi che ci avete negato il futuro. Ora quel futuro ce lo prendiamo. Organizza il movimento con noi», è l’appello social.

Nel canale Telegram creato con lo scopo di coordinarsi per assaltare negozi e supermercati e mettere a soqquadro le città, sono gli organizzatori a dispensare «consigli pratici» e «informazioni utili», da condividere in loco, per educare i novelli teppisti di strada, chiarendo subito che «la legalità non è uno dei parametri con cui portiamo avanti le nostre lotte» e prendendo le distanze da “Italia in piazza” (la galassia composta da centri sociali e collettivi studenteschi che aveva convocato regolarmente le piazze di sabato) perché «hanno un’impostazione liberale» e invece «dobbiamo fare come in Francia». Per esempio, uno dei suggerimenti propinati è quello di «accecare» le videocamere della digos «con comuni puntatori laser» o «con fumogeni e torce». Un altro è quello di segnarsi «con un pennarello indelebile il numero di telefono di un legale su un braccio» per condividerlo «con chi sta insieme a te». E poi c’è da affrontare il post-scorribanda: «Partecipa ad un sit-in di fronte i luoghi della loro carcerazione per tentare di far rilasciare quanto prima le persone fermate».