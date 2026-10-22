"Il dito medio ai ragazzi? Perché non sono pentito": parla il prete eroe

Come racconta il Corriere della Sera, padre Giannicola Maria Simone, 65 anni, sacerdote della chiesa di Sant’Alessandro di Zebedia, a Milano, è diventato protagonista di un video virale durante gli scontri dello scorso fine settimana in centro città. Mentre alcuni giovani violenti fuggivano, uno di loro gli ha rivolto il dito medio e il sacerdote ha risposto con lo stesso gesto.

Il religioso ha spiegato di essere intervenuto soprattutto per proteggere i passanti: "C’era tanta gente che scappava dai violenti, li ho fatti entrare tutti". Turisti e altre persone hanno trovato riparo nella chiesa fino al termine dei disordini. Il video, visualizzato milioni di volte, ha suscitato numerosi commenti e dubbi sulla sua autenticità. "Invece è reale, anche se adesso stanno facendo delle versioni false", ha chiarito il sacerdote, precisando di aver reagito senza intenzioni violente. Alla domanda sul pentimento, ha risposto: "Ma no, non credo che si debba parlare di pentimento", sottolineando di non aver mai alzato le mani contro nessuno. Padre Giannicola ha anche cercato di parlare con alcuni ragazzi presenti davanti alla chiesa. Alle sue domande, alcuni hanno risposto: "Non sappiamo perché siamo qui, sono venuti tutti e quindi sono venuto anche io".

Secondo il sacerdote, questi giovani rappresentano una minoranza, ma riflettono un disagio più ampio: "Se i giovani sono annoiati è perché noi li abbiamo rinchiusi tutti e gli abbiamo lasciato in mano solo uno smartphone, un qualcosa di finto". Infine, ha avvertito che, se la situazione dovesse diventare nuovamente pericolosa, chiuderà la chiesa per proteggere chi cerca rifugio.