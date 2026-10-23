La Flotilla sostiene lo sciopero dei porti: a sinistra parte l'operazione caos

E' il sito dell' Usb , l'Unione sindacale di base, ad annunciare con una certa enfasi che anche la Global Sumud Flotilla ha diramato un comunicato di sostegno alla serrata delle imbarcazioni del prossimo 30 ottobre . "Una mobilitazione a livello globale, che ha ormai coinvolto più di cento scali portuali in 17 paesi", si legge.

A sinistra non si smentiscono mai, e quando c'è da mettere a terra "l' operazione caos " l'appello regala sempre qualche nome illustre. Mentre l'Italia è alle prese con le mobilitazioni di piazza annunciata dal Movimento 17 ottobre , con centri sociali , antagonisti, studenti , galassia pro-Pal e maranza a saldare le forze per mettere a ferro e fuoco le città italiane, da Milano a Bologna , come accaduto rovinosamente una settimana fa, all'estero tiene banco lo sciopero internazionale dei porti .

"L'economia di guerra imposta dal Governo Meloni sta mettendo in ginocchio la popolazione - prosegue l'ala dura dei sindacati italiani -. Con il carovita in continua crescita, rendendo l'Italia complice del genocidio in Palestina e degli altri teatri di guerra diffusi nel mondo: dai porti alle città è il momento di tornare a bloccare tutto contro guerra, sfruttamento e genocidio! Il 30 ottobre, insieme allo sciopero internazionale dei porti, abbiamo indetto giornata di sciopero generale in tutta Italia contro guerra e carovita!". L'autunno caldo è già iniziato, in attesa dello sciopero generale indetto da Maurizio Landini e dalla Cgil per il 20 novembre, contro la manovra finanziaria del governo.