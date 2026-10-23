Maranza, il "manuale della rivoluzione": 4 pagine choc, così preparano la guerra

Maranza, studenti e antagonisti tutti in piazza come gli egiziani nel 2011. Nuovi inquietanti dettagli sulle ondate di violenze che hanno interessato e interesseranno l'Italia: è stato diffuso infatti un vero e proprio manuale della rivoluzione ispirato alle mobilitazioni che portarono alla "rivoluzione di piazza Tahrir" al Cairo e alla caduta del regime di Hosni Mubarak 15 anni fa.

Come se la primavera araba potesse attecchire in casa nostra. Il documento programmatico ha un nome che è tutto un programma: "Rivoluzione, istruzioni per l'uso". Quattro pagine in cui con tanto di disegni esplicativi si illustrano agli aspiranti rivoltosi abbigliamento, tattiche e strategie da osservare durante il combattimento contro le forze dell'ordine.