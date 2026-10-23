Maranza, il "manuale della rivoluzione": 4 pagine choc, così preparano la guerra

Maranza, studenti e antagonisti tutti in piazza come gli egiziani nel 2011. Nuovi inquietanti dettagli sulle ondate di violenze che hanno interessato e interesseranno l'Italia: è stato diffuso infatti un vero e proprio manuale della rivoluzione ispirato alle mobilitazioni che portarono alla "rivoluzione di piazza Tahrir" al Cairo e alla caduta del regime di Hosni Mubarak 15 anni fa.
Come se la primavera araba potesse attecchire in casa nostra. Il documento programmatico ha un nome che è tutto un programma: "Rivoluzione, istruzioni per l'uso". Quattro pagine in cui con tanto di disegni esplicativi si illustrano agli aspiranti rivoltosi abbigliamento, tattiche e strategie da osservare durante il combattimento contro le forze dell'ordine.
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Il tutto, ovviamente, aggiornato: il nemico, esplicitato, è Giorgia Meloni e l'obiettivo è "manifestare il nostro dissenso verso il Governo Meloni e le sue politiche". Non solo: "Espandere il più possibile alle masse la nostra mobilitazione" e "Proteggere i nostri fratelli e sorelle rivoluzionari".
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Si tratta, in sostanza, del passo successivo alla mobilitazione social che ha portato ai saccheggi di Milano, Torino e Bologna dello scorso weekend. Ai giovani viene chiesto di organizzare "concentramenti" lontano dagli agenti, per non dare troppo nell'occhio. Quindi bisogna raggiungere le strade principali, coinvolgere i passanti. Una formatasi una "massa critica" si può passare all'azione. Il capitolo della "Tattica collettiva" prevede che dopo i canonici slogan si passi allo sfondamento degli sbarramenti delle forze dell'ordine. "Più la folla si avvicina alle file delle forze di sicurezza, meno queste possono lanciare i lacrimogeni. E cresce la nostra pressione su di loro", informano gli estensori del manualetto.
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Bisogna premunirsi in vista dello scontro e difendersi come meglio possibile: da qui la grande attenzione all'"abbigliamento e attrezzatura essenziali", come felpe con cappuccio, occhiali protettivi, guanti e a mascherine (vanno bene anche quelle diffusissime durante il Covid), perché i ribelli si potrebbero trovare in mezzo ai lacrimogeni. Si consiglia anche di portarsi in tasca sostanze e rimedi di primo soccorso. "Non essere passivo e inutile: anche tu sei parte della Rivoluzione", concludono enfaticamente i capifila della rivolta, ancora da individuare. Proprio come su TikTok o Telegram, siamo di fronte a un movimento che sembra sorgere dal basso e acefalo, ma che la testa ce l'ha eccome. Lucidissima e per ora ancora nell'oscurità.