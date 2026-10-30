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Meteo, sull'Italia piomba l'effetto wind-chill: cosa ci aspetta

venerdì 30 ottobre 2026
Meteo, sull'Italia piomba l'effetto wind-chill: cosa ci aspetta

1' di lettura

Il cambiamento delle condizioni meteorologiche è già in corso sull'Italia, interessata da una circolazione orientale provocata da una bassa pressione sui Balcani. Nelle prossime ore arriveranno correnti fredde dal Nord Europa, accompagnate da venti di Bora, Tramontana e Grecale, che porteranno un deciso abbassamento delle temperature.

La vera svolta è attesa nel fine settimana di Halloween e Ognissanti, quando il peggioramento coinvolgerà soprattutto le regioni adriatiche e il Sud. Oltre alle precipitazioni, l'elemento più significativo sarà il calo termico, con valori che in diverse zone scenderanno al di sotto delle medie stagionali previste per la prima decade di novembre.

A rendere ancora più rigida la percezione del freddo contribuirà il rinforzo dei venti. "A un rinforzo dei venti di Grecale e di Tramontana su buona parte delle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori, con raffiche a oltre 40-50 km/h, ma anche di quelli di Bora sul medio e alto Adriatico", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Particolarmente significativa sarà la giornata di domenica 1° novembre, quando le temperature massime subiranno un'ulteriore diminuzione. Al Nord difficilmente si supereranno i 12 gradi durante il giorno, mentre di notte le minime scenderanno sotto i 10 gradi. Al Centro-Sud i valori si manterranno tra 13 e 15 gradi, con temperature leggermente più alte soltanto sulle due Isole Maggiori, ma comunque inferiori ai 20 gradi. Il fine settimana sarà dunque caratterizzato da un clima decisamente più freddo, con l'effetto wind-chill che accentuerà ulteriormente la sensazione di gelo.

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