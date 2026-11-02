Taylor Mega, testimonial del Friuli? Insorge la sinistra

Il Friuli Venezia Giulia sceglie la friuliana Taylor Mega come testimonial per la promozione turistica della Regione e la sinistra insorge. Come rivelato dal Giornale, sul tavolo ci sarebbe un contratto eventualmente da 87.600 euro per otto post da realizzare tra novembre 2026 e giugno 2027. Una cifra sì alta ma comunque in linea con le tariffe di mercato per un'influencer che conta ben 2,6 milioni di follower sui social. In ogni caso, per ora si tratta di una proposta e non di un incarico effettivo. PromoTurismoFVG ha precisato, infatti, che non è stato sottoscritto alcun contratto e che la collaborazione è tuttora sottoposta a valutazione interna.

Dopo le dure critiche dei capigruppo regionali Diego Moretti del Pd e Massimo Moretuzzo di Patto per l'Autonomia, a dire la sua è stata anche Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha presentato un'interrogazione alla Giunta Fedriga per chiedere chiarimenti. "Spendere circa 90mila euro di denaro pubblico per finanziare otto contenuti social dell'influencer Taylor Mega rappresenta un insulto intollerabile per i cittadini del Friuli Venezia Giulia", ha commentato la Pellegrino, che alla Regione ha chiesto anche come mai si sta valutando una spesa di questa entità per una campagna social, mentre ci sono altri settori che, a suo giudizio, avrebbero bisogno di maggiori investimenti strutturali.