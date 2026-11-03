Debora Caprioglio, ladri in casa: "Maledetti, dovete morire", bottino da 60mila euro

Ladri nella casa di Debora Caprioglio in via dei Coronari, nel centro storico di Roma. È successo domenica notte quando la casa era vuota. I malviventi sono scappati con un bottino di 60mila euro tra gioielli e altri oggetti di valore. L’attrice, invece, ha scoperto il furto rientrando in casa lunedì mattina e subito ha chiamato i soccorsi. Dopodiché ha presentato denuncia. Poi avrebbe pubblicato uno sfogo su Instagram scrivendo: "Maledetti dovete morire", con le foto della casa devastata a corredo. Salvo rimuovere tutto poco dopo, secondo Il Messaggero.

Nelle immagini si vedevano cassetti aperti, cuscini rovesciati e strappati, fogli sparsi e scatole e porta oggetti gettati a terra. Caos in ogni stanza, con tutti gli armadi e i mobili presenti che sono stati forzati e danneggiati. Cosa che fa escludere, almeno per ora, l’ipotesi che i ladri conoscessero l’abitazione. Tra gli arredi presi di mira un mobile d’epoca, forzato, che custodiva una scatola con gioielli e preziosi per circa 60mila euro, alcuni legati a ricordi di famiglia.