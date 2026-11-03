Debora Caprioglio, ladri in casa: "Maledetti, dovete morire", bottino da 60mila euro

Ladri nella casa di Debora Caprioglio in via dei Coronari, nel centro storico di Roma. È successo domenica notte quando la casa era vuota. I malviventi sono scappati con un bottino di 60mila euro tra gioielli e altri oggetti di valore. L’attrice, invece, ha scoperto il furto rientrando in casa lunedì mattina e subito ha chiamato i soccorsi. Dopodiché ha presentato denuncia. Poi avrebbe pubblicato uno sfogo su Instagram scrivendo: "Maledetti dovete morire", con le foto della casa devastata a corredo. Salvo rimuovere tutto poco dopo, secondo Il Messaggero.
Nelle immagini si vedevano cassetti aperti, cuscini rovesciati e strappati, fogli sparsi e scatole e porta oggetti gettati a terra. Caos in ogni stanza, con tutti gli armadi e i mobili presenti che sono stati forzati e danneggiati. Cosa che fa escludere, almeno per ora, l’ipotesi che i ladri conoscessero l’abitazione. Tra gli arredi presi di mira un mobile d’epoca, forzato, che custodiva una scatola con gioielli e preziosi per circa 60mila euro, alcuni legati a ricordi di famiglia.
Vicenza, il ristoratore ai ladri: "Ho i video, so chi siete". E il bottino tornaNon ha neanche dovuto fare la voce grossa, pubblicare sui social le registrazioni del furto (ché poi son rogne: l...
In casa non c’erano né un allarme né la videosorveglianza interna. Gli agenti hanno però acquisito le immagini degli impianti della zona. La vicinanza con palazzo Madama, sede del Senato, rende infatti l’area molto sorvegliata. Gli investigatori passeranno ora al setaccio le riprese a disposizione per capire se qualche telecamera abbia inquadrato l’ingresso del palazzo.