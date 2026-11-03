Garlasco, Lovati scarica Sempio: "Odia le donne, può venire da me a confessarsi"

Da ex avvocato a grande accusatore. Massimo Lovati è un fiume in piena contro Andrea Sempio. Ospite di Storie di Sera, lo spin-off serale del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, Lovati ha riservato pesanti giudizi contro il suo ex assistito. E lo ha fatto dopo la messa in onda dei video privati di Sempio, nei quali parla di stupri e omicidi. "C'è il libro che si intitola 'Uomini che odiano le donne'... eccolo qua...", ha detto Massimo Lovati. "Lei lo pensa?", gli ha domandato la padrona di casa. "Certo! Ma non è mica l'unico" che odia le donne, ha replicato l'avvocato.

"Purtroppo questa cosa qua nasce da un'educazione sbagliata che io ho sempre condannato - ha spiegato Lovati ai telespettatori di Rai 1 -. Ad Andrea consiglierei di venire nel mio studio a confessarsi e spiegarmi perché faceva questi video e questi diari. Questo non c'entra niente, lo sapete come la penso. Forse i video possono essere utili per il profilo psicologico". Sempio dal canto suo, ha spiegato di non rinnegare quegli scritti. "Fanno parte di quel periodo della mia vita, leggevo quelle cose e le riportavo. Molte sono ca**ate - ha detto -. Però non c'entrano niente con quanto successo nel 2007 perché sono posteriori all'omicidio".