Garlasco, Andrea Sempio ancora intercettato: "Le ho bruciate tutte"

Richiesta di processo e intercettazioni: Andrea Sempio è (sempre più) nei guai. Mentre la Procura di Pavia ha chiesto il processo per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 (delitto per il quale Alberto Stasi, ex della vittima, è stato condannato in via definitiva a 16 anni), sono state diffuse nuove intercettazioni del trentottenne.

A rendere pubbliche le parole di Andrea Sempio è stata la trasmissione Ore 11, condotta da Milo Infante. I nuovi audio risalgono al 27 febbraio 2025, giorno in cui gli è stato notificato l'avviso di garanzia. "Che c***o hanno trovato? Che c***o stanno dicendo? Che cosa può essere successo? Chi lo sa, boh", si chiede il trentottenne nell'audio. "Mi hanno chiamato per dirmi che dovevano notificarmi un atto", prosegue Andrea Sempio. Poi continua, interrogandosi su cosa potesse riguardare l'avviso di garanzia. "In tutta la casa avranno trovato delle mie impronte? Certo che le avranno trovate! Le troveranno per forza, ero lì, nei giorni prima ero lì". Queste le sue parole in cui si riferisce alla villetta dei Poggi frequentata per via dell'amicizia con Marco, fratello di Chiara. E poi, in ultima battuta, Sempio fa riferimento ai suoi avvocati difensori: "Soldani, cambio. Lovati, bravo. Che c***o stanno dicendo? Le ho bruciate tutte". Andrea Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo la richiesta di processo della Procura di Pavia, il gup dovrà valutare la richiesta di rinvio a giudizio.