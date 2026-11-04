D'ora in poi Stasi può davvero sperare nella revisione

Undici lunghi anni dal giorno in cui la Cassazione confermò la sua condanna, dichiarandolo “oltre ogni ragionevole dubbio” colpevole di aver ucciso la sua fidanzata Chiara Poggi. Ieri per Alberto Stasi è il giorno in cui il nastro del film inizia a riavvolgersi, per raccontare una storia diversa. Secondo la Procura di Pavia quella sentenza fu un terribile errore giudiziario. La richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio è per Stasi la conferma di quanto lui in questi anni non ha mai smesso di sostenere: sono innocente, non ho ucciso Chiara. Non è caduta dal cielo, la svolta. È stato lui, Stasi, con i suoi difensori prima il grande Angelo Giarda, poi Giada Bocellari e Antonio De Rensis - a non darsi per vinto. Sono state le sue indagini difensive, i suoi detective, i suoi consulenti, a tessere la tela in cui adesso la Procura di Pavia è convinta di avere intrappolato Sempio. Difesa oggi certa che il rinvio a giudizio di Sempio «segna un passaggio decisivo di un’indagine seria e penetrante» da parte della procura di Pavia e che così si riscrive «totalmente la storia dell’omicidio di Garlasco».

Molto si è polemizzato, in questi mesi di nuova inchiesta, sull’asse che avrebbe collegato la Procura di Pavia allo staff difensivo di Stasi: come se a dirigere di fatto l’inchiesta, anziché i pubblici ministeri, fossero stati gli avvocati del condannato. La realtà è più semplice: il lavoro dei legali di Stasi è stato vagliato punto per punto dai pm pavesi, e sono stati i consulenti della Procura a firmare le analisi decisive per l’incriminazione di Sempio. Alla difesa di Stasi resta il grande merito di averci visto giusto, partendo da una intuizione semplice: dopo la condanna definitiva di Alberto, l’unica strada per la sua riabilitazione poteva passare solo per la scoperta di un colpevole alternativo. Nasce così l’indagine di Skp, l’agenzia privata assunta da Stasi, che porta verso Sempio. È l’indagine che parte da elementi trascurati nelle prime indagini, e saltati a vista nel primo rapporto di Skp: il telefono di Sempio che nelle ore in cui dichiara di essere stato a Vigevano continua ad agganciare la cella di Garlasco. Poi arriva tutto il resto, le prime riletture dei profili social di Sempio, il dna prelevato al bar, le controanalisi delle impronte: mattoni su cui poi la Procura costruisce il suo castello accusatorio. Stasi sta finendo di scontare la sua condanna in affidamento ai servizi sociali, praticamente da uomo libero.