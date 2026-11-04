Libero logo
Abbonamento Digitale

Garlasco, il procuratore Napoleone a Stasi: "Siamo convinti che non sia stato lei"

di
Libero logo
mercoledì 4 novembre 2026
Garlasco, il procuratore Napoleone a Stasi: "Siamo convinti che non sia stato lei"

2' di lettura

"Noi siamo convinti che non sia stato lei a uccidere Chiara Poggi": Fabio Napoleone, il capo della Procura di Pavia, lo avrebbe detto ad Alberto Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, a maggio di un anno fa, quando aveva deciso di sentire personalmente il giovane. Parole mai pronunciate prima da nessuno davanti all'ex fidanzato della vittima. Il perché lo aveva spiegato l’aggiunto Stefano Civardi nella sua nota riepilogativa di maggio con all'interno tutte le accuse contro Andrea Sempio, indagato per cui la Procura nelle scorse ore ha chiesto il rinvio a giudizio: "Il pm è consapevole del valore della certezza e stabilità del giudicato, fondamentale per ogni ordinamento, ma è altrettanto consapevole dell'esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente".

Il procuratore, che a giugno compirà 70 anni ed è a un passo dalla pensione, ha affrontato un caso a dir poco mediatico, senza mai scomporsi o lasciarsi andare ai dibattiti da talk. E infatti non ha mai rilasciato un’intervista né fatto un commento al di fuori dei pochi e sempre misurati comunicati stampa. Comunicati che, anche in quel caso, venivano fatti solo se necessario o addirittura indispensabile. Chi gli è stato accanto durante questa delicata indagine, come si legge sul Corriere della Sera, di lui ha sempre detto: "Il dottor Napoleone è il più lucido, anche nei momenti meno facili. È come se tutto, nella sua testa, abbia posto in una strategia definita e precisa". 

Sempio e Chiara Poggi, "cos'è successo dopo l'approccio sessuale": la tesi choc dei pm

Finalmente la parola passa a un giudice. Dopo un anno e mezzo di svolte, di accuse, di polemiche, di perizie contrappost...
tag
garlasco
fabio napleone
alberto stasi
andrea sempio
chiara poggi

L'intervista Garlasco, Cataliotti: "Ma quali prove? Il dna non dice nulla. L'impronta è in foto"

Dopo 11 anni D'ora in poi Stasi può davvero sperare nella revisione

Sempio, Stasi, Chiara Due assassini e una domanda

ti potrebbero interessare

Il delirio di Francesca Albanese di fronte a questo video: "Spero che gli italiani se lo ricordino"

Il delirio di Francesca Albanese di fronte a questo video: "Spero che gli italiani se lo ricordino"

DiMartedì, Rocco Casalino perde la faccia da Floris: "Sono un po' tutti qui"

DiMartedì, Rocco Casalino perde la faccia da Floris: "Sono un po' tutti qui"

Redazione
Otto e mezzo, "quasi incontrastato": la sentenza di Caracciolo su Trump

Otto e mezzo, "quasi incontrastato": la sentenza di Caracciolo su Trump

Redazione
Sigfrido Ranucci, l'appello dell'esponente di Avs: "5mila euro sono tanti per un operaio, fermi la querela"

Sigfrido Ranucci, l'appello dell'esponente di Avs: "5mila euro sono tanti per un operaio, fermi la querela"