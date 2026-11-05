Andrea Sempio, una scoperta agghiacciante: "Cosa ha cercato online per 82 volte"

È Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante , a portare alla luce le parole cercate da Andrea Sempio online. Nel servizio di Arianna Giunti trasmesso su Rete 4, la giornalista rivela che nei report degli inquirenti sono state riscontrate nelle ricerche parole come "porn" 822 volte, "rape" 82 volte, mentre la parola stupro è stata cercata per 8 volte. In particolare nelle ricerche a luci rosse i contenuti vedono giovani donne violentate da uomini di colore, soldati, sconosciuti che fanno irruzione nelle case per stupri di massa e una violenza sessuale declinata in ogni sua forma.

In altre ricerche l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi digita "raped by ghost", violentate da un fantasma, una ricerca che secondo gli inquirenti sarebbe riconducibile a un caso reale, accaduto in Bolivia tra il 2005 e il 2009, in cui oltre 130 tra donne e bambine furono narcotizzate e violentate da uomini del loro stesso villaggio per poi far credere alle vittime che gli stupri fossero opera di demoni o fantasmi.