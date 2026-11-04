Garlasco, ira di Roberta Bruzzone contro i legali di Stasi: "E il dossier anonimo?"

La Procura di Pavia ha chiesto il processo per Andrea Sempio. Una decisione commentata dai legali di Alberto Stasi, già condannato definitivamente a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi: "Ferma la presunzione di innocenza e l’irrinunciabile diritto di difesa dell’imputato, si auspica che, incardinato ora il processo, le energie siano orientate alla difesa della posizione di quest’ultimo e non si cerchino percorsi alternativi, attaccando ancora una volta la persona di Alberto Stasi, come avvenuto di recente peraltro su aspetti che non trovano alcun fondamento né connessione con l’omicidio addebitato oggi a Sempio".