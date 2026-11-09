Federica Torzullo, la denuncia del cognato. "Mi hanno detto 'sta' sereno, ci penseranno i detenuti'"

"Stai sereno, ci penseranno i detenuti": è questo il messaggio che il cognato di Federica Torzullo ha avuto da un uomo il giorno dei funerali della donna, uccisa dal compagno Claudio Carlomagno lo scorso gennaio. Il processo è in corso: Carlomagno, reo confesso, ha spiegato di aver compiuto il delitto dieci giorni prima del ritrovamento del cadavere all'interno della villetta dove la coppia risiedeva insieme al figlio di 10 anni.

Mentre il processo va avanti, il cognato della vittima ha fatto denuncia di una situazione particolare ai carabinieri e iscritta agli atti dell'inchiesta. Un uomo, descritto come alto un metro e ottanta centimetri e con un'età compresa tra i 50 e 55 anni, si sarebbe avvicinato durante i funerali di Federica Torzullo dando un messaggio. "È stato segnalato, tempo una settimana. Messaggio dei detenuti", ha detto. E poi ha aggiunto: "Tu sei il cognato vero? Stai sereno". Il cognato della vittima non se ne è lavato le mani, ma ha deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri. Ha cercato sui social e sui siti dei quotidiani i video dei funerali, trovando la scena in cui era a colloquio con quell'uomo. La sua segnalazione è agli atti. Per il momento, a Claudio Carlomagno non è accaduto nulla in carcere, anche grazie a una videosorveglianza speciale a cui era sottoposto. Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate lo scorso 9 gennaio. Il corpo mutilato della donna è stato ritrovato il 18 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia, sotterrato dietro la sede dell'azienda del compagno. Carlomagno avrebbe agito in seguito alla decisione della vittima di interrompere definitivamente la relazione, a cui era seguito l'allontanamento dell'uomo dall'abitazione e l'affidamento esclusivo del bimbo di dieci anni alla madre.