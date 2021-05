Fedez, rissa col prete-influencer e lo blocca: "Mi hai stufato". Don Alberto: "Io censurato dal rapper"

17 maggio 2021 a

L'ultimo bersagio social di Fedez è don Alberto Rovagnani, sacerdote di Busto Arsizio celebre sul web per le sue prediche rivolte ai giovani. L'annuncio è di don Alberto: "Fedez mi ha bloccato su Instagram. Che per le dinamiche dei social significa 'fatto fuori' o 'censurato'. Peccato, io non ce l'avevo assolutamente con lui".

Il sacerdote, che ha conquistato 132mila follower grazie ai suoi video pubblicati durante il lockdown, aggiunge: "Per dialogare bisogna essere in due: evidentemente non vuole farlo. Io però rimango amichevole e disponibile". Un blocco inatteso, insomma, dopo un dialogo che è andato avanti per parecchi mesi, con comparse anche di don Alberto sui canali social di Fedez. Forse alla base dello stop di Fedez ci sono le posizioni di don Alberto, contrarie al ddl Zan. Il cantante, da parte sua, risponde negando ogni censura: "Sto ricevendo un sacco di brutti insulti. Non è un problema, ma mi fa ridere il fatto che derivino da un post fatto da un prete - ha spiegato in una serie di stories su Instagram - Don Alberto, che probabilmente conoscerete perché l'ho invitato ai miei podcast a parlare liberamente delle sue idee, con cui non concordo, ha fatto un post perché l'ho bloccato su Instagram. Sostiene che bloccare una persona su Instagram equivalga a censurarla".

Il rapper si rivolge così al sacerdote: "Se ti fosse interessato così tanto avresti potuto chiamarmi. Hai il mio numero e ti ho sempre risposto", sostenendo che don Alberto l'abbia "tempestato ultimamente di messaggi, alcuni dei quali ho ritenuto un po' offensivi".

Il rapper ha inoltre dichiarato di aver ricevuto dei messaggi su Whatsapp da collaboratori di don Alberto in cui si scusavano e si dissociavano dalle posizioni del sacerdote e ha ribadito di avergli offerto tutti gli spazi possibili anche per esprimere idee "aberranti" su temi delicati come aborto, matrimoni gay, contraccezione e così via. "Trovo bizzarro accusare di censura una persona che ti ha dato tanto spazio - conclude Fedez - Ti ho bloccato perché mi 'asciugavi' un pochino. Un'altra cosa che trovo divertentissima è essere accusato di censura da un uomo che rappresenta la più grande macchina di censura della storia dell'umanità, cioè la Chiesa".

