Multe per infrazioni mai commesse: stangata in arrivo in Italia, chi trema

25 giugno 2022 a

Palazzo Marino non ha potuto far altro che chiedere scusa per aver "terrorizzato" in pochi giorni più di 3.200 milanesi che si sono visti recapitare multe salatissime per infrazioni mai commesse. Sono infatti quasi 12mila gli avvisi di pagamento, relativi a multe risalenti al 2019, che sono stati notificati per errore ad alcuni cittadini milanesi. Il tutto per colpa di un malfunzionamento del sistema informatico a cui si sta cercando di porre rimedio.

Nel frattempo il Comune di Milano sta già inviando le prime email di scuse ai malcapitati. E tra le vittime delle cartelle pazze, c'è chi denuncia di aver pagato due volte lo stesso bollettino. Gli iscritti al fascicolo del cittadino verranno avvisati via mail, le persone giuridiche invece saranno raggiunte tramite Pec. Una parte di milanesi troverà la comunicazione nella cassetta della posta. E per fugare ogni dubbio, gli uffici hanno caricato anche sul sito del Comune, nella sezione dedicata al pagamento, la segnalazione dell'errore.

