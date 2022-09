Milano-Palermo, volo di linea perde i contatti radio: si alzano i caccia in volo

08 settembre 2022 a

a

a

Attimi di paura nei cieli italiani: un volo di linea Milano-Palermo, un Airbus 319, ha perso i contatti radio con gli enti nazionali del traffico civile. È successo ieri, mercoledì 7 settembre. Per evitare il peggio, due caccia intercettori Eurofighter dell'Aeronautica militare sono decollati da Trapani Birgi, dove si trova la sede del 37° Stormo Caccia, per raggiungere il velivolo, identificarlo e capire cosa fosse successo. Fortunatamente - come riporta TgCom24 - durante la fase di avvicinamento, l'aereo ha ripreso le comunicazioni. Allarme rientrato, insomma.

Due aerei si sfiorano in volo: la mossa disperata del pilota mai vista prima | Video

L'Aeronautica militare ha dato la notizia attraverso un comunicato. Ad ordinare l'operazione di decollo immediato dei caccia è stato il Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna. Si tratta dell'ente Nato responsabile dell'area. Insieme a questo anche il Comando operazioni aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, e gli enti della Forza armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato.

Mar Baltico, precipita un jet "fantasma": nessuno in cabina, panico in Europa

Alla fine, però, nonostante il ripristino delle comunicazioni radio, l'aereo di linea è stato comunque scortato dai due caccia per un ulteriore tratto di volo. Infine i due Eurofighter sono tornati a Trapani, dove hanno ripreso il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Nella nota in cui si è dato notizia dell'accaduto, l'Aeronautica militare ha assicurato di sorvegliare lo spazio aereo nazionale "24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità".