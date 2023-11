Milano, il tragico incidente di Halloween: l'ultimo selfie prima di morire

02 novembre 2023 a

a

a

Luigi Giallonardi, detto Gigi, e Bennardo Pagano, detto Benni, avevano trascorso la notte di Halloween tra il 31 ottobre e il primo novembre al The Beach. È stata la loro ultima notte, hanno perso la vita all'alba in via Forlanini, a Milano, in un tragico incidente che ha coinvolto tre auto. "Avremmo dovuto ricordarla come una serata di divertimento e invece siamo sconvolti per la disgrazia che è capitata: i nostri amici non ci sono più, il dolore che provo è indescrivibile", si sfoga con il Giorno un amico dei due giovani morti nell'impatto.

"Un ragazzo del nostro gruppo compiva gli anni e abbiamo organizzato una festa. A fine serata Gigi e Benni sono saliti sulla Peugeot insieme a un altro ragazzo e a tre ragazze. Gigi era alla guida ed era sobrio. Aveva bevuto pochissimo. Dopo un po’, io e gli altri del gruppo abbiamo saputo dello schianto in viale Forlanini e siamo corsi a vedere. È stato terribile. Gigi è morto sul colpo mentre Benni è stato trasportato in ospedale. Noi amici siamo andati lì, al San Raffaele, insieme ai suoi genitori, sperando ce la facesse. Ma purtroppo ci siamo dovuti arrendere. Abbiamo abbracciato la sua famiglia, non potevamo fare altro. I genitori di Gigi invece non li abbiamo visti, perché dovevano ancora arrivare dal sud Italia".

Bennardo Pagano, aveva 24 anni ed era originario di Caserta. Lavorava come consulente assicurativo alle Generali di Famagosta. "Grande tifoso del Napoli, portava allegria", lo ricorda il suo amico. Alla festa di Halloween si era truccato e aveva indossato una camicia tinta con del rosso per sembrare un personaggio di un film horrror, come si vede nel suo ultimo selfie pubblicato in una stories su Instagram. Amava la vita notturna, "era il suo modo di divertirsi. Ma lo faceva sempre responsabilmente", sottolinea l'amico che ora lo piange.